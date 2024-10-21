ارتفاع أسعار المكونات الأساسية للكيمتشي بسبب موجة الحر المطولة

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ارتفعت أسعار المكونات الأساسية للكيمتشي، بما في ذلك الملفوف الصيني والفجل، على أساس سنوي، قبل أسبوعين تقريبا من موسم صنع الكيمتشي في بدايات الشتاء.وبحسب الشركة الكورية للزراعة والثروة السمكية وتجارة الأغذية أمس الأحد، بلغ سعر التجزئة لملفوف "نابا" 9 آلاف و123 وون في المتوسط، أي حوالي 6 دولارات أمريكية و66 سنتا، حتى يوم الجمعة الماضي.ويعتبر السعر أعلى بنسبة 39.8% مقارنة بالعام الماضي، وأعلى بنسبة 41.6% من المتوسط السنوي بين عامي 2019 و2023. وبلغ سعر الفجل ثلاثة آلاف و561 وون، بزيادة 25.4% على أساس سنوي، و46.9% مقارنة بالمتوسط السنوي الماضي.وتُعزى تلك الزيادات في أسعار ملفوف نابا والفجل إلى موجة الحر المطولة التي استمرت حتى الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض المعروض.ومع ذلك، توقعت وزارة الزراعة انخفاض الأسعار مع اقتراب موسم صنع الكيمتشي الشهر القادم بسبب زيادة الشحنات التي تبدأ في أواخر أكتوبر.