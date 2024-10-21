كوريا الشمالية ترفض دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لضبط النفس

Photo : YONHAP News

رفضت كوريا الشمالية تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" على أهمية ضبط النفس فيما يتعلق بهدم كوريا الشمالية للطرق بين الكوريتين الأسبوع الماضي، وحثت على إدانة عمليات تسلل الطائرات بدون طيار المزعومة من قبل كوريا الجنوبية.وفي بيان صدر أمس الأحد، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، قال "كيم سون كيونغ" نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي لشؤون المنظمات الدولية، إن بيونغ يانغ ترفض تماما دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، منتقدا "غوتيريس" للقيام بـ"دور المتحدث باسم الولايات المتحدة"، من خلال الإشارة إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي لا علاقة لها بالقضية الأخيرة.وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أن هدم أو بناء الطرق والسكك الحديدية على أراضي كوريا الشمالية يقع ضمن الحق السيادي لنظامها الحاكم.وكرر نائب الوزير الكوري الشمالي الاتهامات الأخيرة بأن سيول تسللت إلى عاصمتها بيونغ يانغ بطائرات بدون طيار، بينما صمتت الأمم المتحدة بشأن انتهاك السيادة، متهما الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة "ظلم لا يمكن قبوله وفرض معايير مزدوجة".