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الدولية

زيلينسكي يدعو للرد بقوة على تورط كوريا الشمالية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Write: 2024-10-21 10:32:42Update: 2024-10-21 10:39:53

زيلينسكي يدعو للرد بقوة على تورط كوريا الشمالية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" شركاء بلاده إلى الرد بوضوح وقوة على تورط كوريا الشمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ووفقا لرويترز، وجه "زيلينسكي" تلك الدعوة أمس الأحد في خطاب عبر الفيديو، حيث قال إن هناك أدلة كافية من الأقمار الاصطناعية على أن كوريا الشمالية أرسلت معدات إلى روسيا وأيضا جنودا مستعدين للانتشار في الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني إنه ممتن لقادة وممثلي الدول الذين لا يغمضون أعينهم ويتحدثون بصراحة عن التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ في هذه الحرب، وأضاف أن بلاده تتوقع "رد فعل طبيعيا وصادقا وقويا" من قبل شركائها.
وأضاف "زيلينسكي" أن دعم كوريا الشمالية يعتبر في الواقع انضماما لدولة أخرى إلى الحرب ضد أوكرانيا، محذرا من أن تورط كوريا الشمالية بدرجة أكبر قد يكون ضارا للجميع.
وأضاف أنه من المؤسف أن عدم الاستقرار والتهديدات يمكن أن تزداد بشكل كبير بعد أن تصبح كوريا الشمالية مدربة على الحرب الحديثة.
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