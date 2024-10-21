معدلات تأييد الرئيس يون تصل لأقل مستوى عند 24.1%

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع للرأي العام أن معدلات تأييد الرئيس "يون صوك يول" انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ توليه مهام منصبه في مايو 2022.ووفقا لاستطلاع شمل ألفين و510 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، أجرته شركة "ريال ميتر" في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، أعرب 24.1% فقط من المشاركين عن تأييدهم للطريقة التي يتعامل بها الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن الأسبوع الأسبق.وفي المقابل، ارتفع التقييم السلبي للرئيس "يون" بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 72.3%، ليحل محل الرقم القياسي السابق البالغ 71.3% الذي تم تسجيله قبل أسبوع.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي كلفت صحيفة "إيكونومي بيزنس" شركة "ريال ميتر" بتنفيذه، 95% وبهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.