روسيا تطلب من المجندين الكوريين الشماليين تحديد الزي في استمارة باللغة الكورية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن روسيا تصدر حاليا زيا رسميا للجنود الكوريين الشماليين الذين تم إرسالهم إليها من أجل دعمها في الحرب ضد أوكرانيا.وقال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أول من أمس السبت إن القناة حصلت على استبيان من خلال المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، يُطلب فيه من المشاركين باللغتيْن الروسية والكورية، تقديم معلومات حول قياسات القبعات وأغطية الرأس والزي الرسمي والأحذية.ووفقا للتقرير، طُلب من المجندين الكوريين الشماليين ملء الاستبيان عند وصولهم إلى روسيا، مع كتابة اللغة الروسية في أعلى النموذج، لكن خيارات القياس مكتوبة باللغة الكورية.وفي وقت سابق، أصدرت أوكرانيا مقطع فيديو يظهر قوات كورية شمالية تتلقى معدات وزيّا رسميا في أرض تدريب في روسيا قبل إرسالها إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا.