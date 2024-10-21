2.9% انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من أكتوبر

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 2.9% في أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري، نتيجة لانخفاض عدد أيام العمل في هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 32.76 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض 2.9% مقارنة بالعام السابق.وزاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 1%، بينما انخفض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي إلى 12.5 يوما.وقفزت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات، وهي السلعة التصديرية الرئيسية للبلاد، بنسبة 36.1% خلال هذه الفترة، بينما انخفضت قيمة شحنات معظم السلع الأخرى، مع انخفاض قيمة الصادرات من السيارات بنسبة 3.3%.وانخفضت أيضا قيمة الواردات بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 33.7 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري يبلغ حوالي مليار دولار.