الرئيس الكوري يبعث برسالة تهنئة للرئيس الإندونيسي الجديد

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التقى رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"أمس الأحد في جاكارتا بالرئيس الإندونيسي الجديد "برابوو سوبيانتو".وخلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء "هان" للرئيس الإندونيسي الجديد "سوبيانتو" تهنئة الحكومة الكورية وعزمها التعاون مع الحكومة الإندونيسية الجديدة، كما قام بتسليمه رسالة شخصية من الرئيس الكوري "يون صوك يول".ومن جانبه، أعرب "سوبيانتو" عن امتنانه لرئيس الوزراء الكوري "هان" لحضوره حفل تنصيبه، ودعا إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.كما أعرب عن أمله في توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية من أجل التنمية الاقتصادية في إندونيسيا.وأكد رئيس الوزراء الكوري "هان" حرص الحكومة الكورية على زيادة التعاون مع الحكومة الإندونيسية الجديدة.كما أجرى "هان" لقاء منفصلا مع نائب الرئيس الإندونيسي الجديد "جبران راكا بومينغ راكا" وهنأه على تنصيبه.