وحدات الدبابات والمدفعيات الكورية تجري أول مناورات مشتركة في قطر

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قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن وحدات الدبابات والمدفعيات الكورية تجري حاليا مناورات مشتركة في قطر.وأضاف أن الوحدات الكورية وصلت إلى ميناء الدوحة يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري على متن سفينة عسكرية للمشاركة في هذه المناورات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها وحدة كورية للدبابات والمدفعيات في مناورات عسكرية تُقام في الخارج، حيث تشارك في المناورات في قطر 4 دبابات من طراز "كي 2"، و4 مدفعيات ذاتية الدفع من طراز "كي 9"، إلى جانب حوالي 100 جندي كوري.وسوف تستمر هذه المناورات حتى يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجراي في ميدان التدريبات الصحراوي التابع للجيش القطري.وضمن المناورات المشتركة، قام الجيش الكوري بتدريبات مع نظيره القطري على إطلاق ذخائر حية للدبابات والمدفعيات ذاتية الدفع التابعة لهما.