كوريا الشمالية تحذر الدول المشاركة في العقوبات الأمريكية بدفع ثمن باهظ

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حذرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" الدول المشاركة في فريق مراقبة العقوبات الذي تم إنشاؤه حديثا بقيادة الولايات المتحدة، من أنها ستدفع ثمنا باهظا.ووصفت "تشيه" في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد هذا الفريق بأنه "غير قانوني وغير شرعي".وكانت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا قد كشفت يوم الأربعاء الماضي عن خطة جديدة لمراقبة تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية.وقالت الوزيرة "تشيه" إن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية ليست تجربة جديدة بالنسبة لبيونغ يانغ، معتبرة أن الدول المشاركة في تلك العقوبات تعد "كيانا خطيرا يهز أسس العلاقات الدولية ويعطل بيئة السلامة العالمية".الجدير بالذكر أن إطلاق فريق مراقبة العقوبات جاء بعدما حال استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الماضي، دون تمديد تفويض لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة هذه العقوبات المرتبطة ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.واعتمدت كوريا الجنوبية وحلفاؤها منذ ذلك الحين وسائل مختلفة لمراقبة العقوبات، وهو ما قاد في النهاية إلى إطلاق الفريق المذكور.