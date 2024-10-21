3.66 مليار دولار زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا خلال سبتمبر

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شهد حجم الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي زيادة بمقدار 3.66 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي منذ شهر يونيو.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية حتى نهاية سبتمبر الماضي، 104 مليارات و70 مليون دولار.وأوضح التقرير أن قيمة الودائع بالدولار الأمريكي في سبتمبر زادت بمقدار مليارين و270 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق، فيما زادت قيمة الودائع باليوان الصيني بمقدار 620 مليون دولار، والين الياباني بمقدار 530 مليون دولار.وقال التقرير إن الودائع بالعملات الأجنبية للشركات بلغت 88 مليارا و750 مليون دولار في سبتمبر، بزيادة مقدارها 3.5 مليار دولار، بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية للأفراد بمقدار 160 مليون دولار.