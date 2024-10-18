سيول تدرس اتخاذ إجراءات بشأن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

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تدرس السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية حاليا اتخاذ إجراءات بشأن إرسال قوات خاصة من كوريا الشمالية إلى روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "تشون ها كيو" في موجز صحفي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية، إن الوزارة تراقب عن كثب التحركات العسكرية لكوريا الشمالية، معربا عن اعتقاده بأنه سيتم إجراء دراسة حول اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة.وأدان "تشون" بقوة تصرفات كوريا الشمالية، وحث بيونغ يانغ على وقف أعمالها المزعزعة للاستقرار على الفور.كما أكد المتحدث على أن الجيش الكوري الجنوبي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين.وفيما يتعلق بمزاعم كوريا الشمالية المستمرة بأن طائرات عسكرية كورية جنوبية بدون طيار قد تسللت للمجال الجوي لبيونغ يانغ، قال "تشون" إنه لا قيمة للرد على مزاعم كوريا الشمالية أحادية الجانب.