الدوائر السياسية الكورية الجنوبية تدين إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

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أدانت الدوائر السياسية في كوريا الجنوبية إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.ووصف حزب قوة الشعب الحاكم إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا بأنه "تحدٍ خطير يخالف القانون والنظام الأمني الدولي"، معربا عن مخاوفه من التعويضات التي ستتلقاها بيونغ يانغ من روسيا مقابل إرسال تلك القوات.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "تشو كيونغ هو" إن هناك احتمالا بأن تزود روسيا كوريا الشمالية بالتكنولوجيا الخاصة بإعادة دخول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي طورتها كوريا الشمالية، إلى الغلاف الجوي، مؤكدا أن ذلك سيمثل تطورا خطيرا للغاية، إذا وفرت روسيا تلك التكنولوجيا العسكرية الرئيسية لكوريا الشمالية.كما أعرب عن مخاوفه من أن روسيا قد تقوم بمساعدة كوريا الشمالية في تأمين مكانتها كدولة نووية، وكذلك التدخل العسكري في حالة الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه ينظر إلى الأمر بجدية، وأن كوريا الشمالية تستحق الإدانة.وقال الأمين العام للحزب المعارض "كيم يون دوك" إنه لا ينبغي على كوريا الجنوبية جعل روسيا عدوا لها، مؤكدا على أهمية التعامل مع القضايا الدبلوماسية بمرونة لتحقيق المصالح الوطنية.