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إدارة مدينة سيول تعلن عن خطة لدعم المواطنين الذين يعانون من الوحدة والعزلة

Write: 2024-10-22 10:36:30

إدارة مدينة سيول تعلن عن خطة لدعم المواطنين الذين يعانون من الوحدة والعزلة

Photo : YONHAP News

أعلنت إدارة مدينة سيول عن حزمة شاملة من التدابير أمس الاثنين تهدف إلى دعم المواطنين الذين يعانون من الوحدة والعزلة.
وتخطط إدارة المدينة لتقديم منصات على الإنترنت وخارجها تسمح للمواطنين الذين يشعرون بالوحدة بطلب المساعدة، مثل الاستشارات على مدار الساعة المقرر إطلاقها في شهر أبريل القادم من خلال مركز الاتصال الحالي "داسان" على الرقم 120.
وسوق تعمل أربعة منافذ صغيرة على أساس تجريبي العام القادم، لخدمة المواطنين الذين يشعرون بالوحدة والعزلة من خلال الزيارة بحرية للحصول على شعور بالراحة والتحدث مع مستشار متخصص.
وتعتزم إدارة مدينة سيول العثور على مثل هؤلاء الأفراد من خلال فواتير الغاز والكهرباء والبيانات الإدارية، مع الاستفادة من منافذ صغيرة ومغاسل كنقاط اتصال لقبول طلبات الحصول على الدعم.
ومن المتوقع أن تضخ مدينة سيول 451.3 مليار وون، أي حوالي 330 مليون دولار أمريكي، في هذه المبادرة على مدار السنوات الخمس القادمة.




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