منطقة يونغ سان تضع تدابير مراقبة للسلامة خلال الهالوين

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وضعت إدارة منطقة "يونغ سان" في سيول تدابير مراقبة للسلامة خلال عيد الهالوين الذي يصادف يوم الخميس من الأسبوع القادم.وأعلنت المنطقة أمس الاثنين أنها ستنفذ هذه التدابير لمدة عشرة أيام، بدءا من يوم الجمعة، في منطقة "إي تيه وان"، ومنطقة "هيه بانغ تشون"، وشارع "كيونغ ري دان"، وهي المناطق التي من المرجح أن تجتذب حشودا كبيرة خلال عيد الهالوين.وكانت منطقة "إي تيه وان" هي موقع الاندفاع المميت للحشود يوم 29 أكتوبر 2022 والذي أدى إلى مصرع 159 شخصا. وخلال فترة العشرة أيام، سيتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة في محطة "نوك سا بيونغ"، كما ستنشر المنطقة حوالي أربعة آلاف من موظفي إدارة السلامة في الأماكن الرئيسية.وتعهدت إدارة المنطقة ببذل قصارى جهدها من أجل تحقيق الأمان في عيد الهالوين، مشيرة إلى أن هذه التدابير هي الأولى التي يتم وضعها لمهرجان محلي بدون جهة منظمة منذ تعديل القانون الخاص بإدارة الكوارث والسلامة في شهر مارس الماضي.