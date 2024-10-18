رئيس الحزب الحاكم يحث الرئيس يون على معالجة الخلافات المحيطة بالسيدة الأولى

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حث "هان دونغ هون" زعيمُ حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، الرئيسَ "يون صوك يول" على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخلافات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".جاء ذلك في اجتماعهما الخاص أمس الاثنين، حيث أوصى رئيس حزب قوة الشعب السيدة الأولى بتعليق أنشطتها العامة، وإجراء تعديلات على كبار المساعدين الذين يعتبرون مقربين منها، مع بذل جهود لتوضيح الادعاءات الموجهة ضدها، واقترح أيضا تعيين مفتش خاص للإشراف على الأمور المتعلقة بها.ووفقا لمصدر مسؤول من المعسكر الحاكم، قدّم "هان" تلك التوصيات خلال الاجتماع الذي استمر 70 دقيقة في المكتب الرئاسي، والذي حضره أيضا كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين سوك".وبينما دعا "هان" إلى تعديل مساعدي المكتب الرئاسي الذين يُزعم أنهم يمارسون نفوذا يتجاوز سلطاتهم، قال الرئيس "يون" إنه لا توجد حقائق مؤكدة بشأن هذا الادعاء، مما يعني أن تعديل الموظفين ليس ضروريا ما لم يكن هناك دليل ملموس للتحقق منه.وفيما يتعلق بدعوة "هان" للسيدة الأولى لوقف أنشطتها العامة، قال الرئيس إن "كيم" تمتنع بالفعل عن ممارسة أنشطة عامة.وفيما يتعلق بالدعوة إلى بذل جهود لتوضيح وحل الاتهامات ضد "كيم"، قال الرئيس إن الاتهامات التي يتم طرحها حاليا لا أساس لها من الصحة.