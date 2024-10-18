البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة تنفي إرسال قوات إلى روسيا

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نفت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة التقارير الإعلامية والتصريحات الصادرة عن الحكومة الكورية الجنوبية والتي تزعم أن كوريا الشمالية ترسل قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".ونفى مسؤول في البعثة الكورية الشمالية إرسال بيونغ يانغ قوات إلى روسيا خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة أيضا باسم لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، أمس الاثنين.وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المسؤول الكوري الشمالي إنه فيما يتعلق بما يسمى "التعاون العسكري" بين كوريا الشمالية وروسيا، فإن البعثة الكورية الشمالية لا تشعر بالحاجة إلى معالجة مثل هذه "الشائعات التي لا أساس لها بوضوح"، والتي تهدف إلى الإضرار بالتعاون المشروع والودي بين الدول ذات السيادة وتشويه الصورة الوطنية لكوريا الشمالية.ويعد ذلك أول رد من جانب السلطات الكورية الشمالية بشأن إرسال كوريا الشمالية المزعوم لقواتها. وأضاف المسؤول أن ما يسمى بنقل الأسلحة بين الدول ذات السيادة لا يتناسب مع موضوع المناقشة، وهو نزع السلاح والأمن الدولي. وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريح لممثل أوكرانيا بأن كوريا الشمالية تتاجر بالأسلحة مع روسيا ومن المتوقع أن ترسل قوات كبيرة إلى روسيا قريبا.