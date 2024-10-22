زيلينسكي يكرر دعواته لاتخاذ إجراءات ضد تورط كوريا الشمالية في الحرب ضد أوكرانيا

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كرر الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" دعواته السابقة لاتخاذ إجراءات حاسمة بواسطة الشركاء الدوليين لأوكرانيا بشأن تورط كوريا الشمالية في الحرب الروسية ضد بلاده.وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب ألقاه مساء أمس الاثنين، ردا على التقارير حول "الدور الجديد" لكوريا الشمالية في دعم روسيا.وفي تعليقه على الوضع في منطقة "كورسك"، حيث من المتوقع نشر القوات الكورية الشمالية، قال "زيلينسكي" إن عملية "كورسك" الأوكرانية تخدم غرضا استراتيجيا ويجب أن تعود الحرب إلى الأراضي التي بدأت فيها.وقد غزت أوكرانيا منطقة "كورسك" الحدودية الروسية يوم 6 أغسطس الماضي واحتلت أجزاء من تلك المنطقة لأكثر من شهرين.وفي حديثه إلى شركاء أوكرانيا الغربيين، حذر "زيلينسكي" من أن تورط كوريا الشمالية يهدد بتحويل الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حرب عالمية.