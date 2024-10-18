سيول ولندن تدينان التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو

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أدان وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبريطانيا بشدة عمليات نقل الأسلحة غير القانونية من جانب كوريا الشمالية والنشر المزعوم لقواتها لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء، أصدر وزير الخارجية "تشو تيه يول" ونظيره البريطاني "ديفيد لامي" تلك الإدانة في بيان مشترك حول التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك بعد حوارهما الاستراتيجي في سيول أمس الاثنين.وفي البيان المشترك الذي صدر بشكل منفصل عن بيانهم حول الحوار الاستراتيجي، أدان الجانبان "بأشد العبارات" عمليات نقل الأسلحة غير القانونية المستمرة من جانب كوريا الشمالية والنشر المزعوم لقواتها في روسيا لدعم "الحرب الروسية العدوانية غير القانونية في أوكرانيا". وقال وزيرا الخارجية إن مثل هذا التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة ويطيل أيضا معاناة الشعب الأوكراني، كما يهدد الأمن العالمي، و"يُظهر يأس" كل من كوريا الشمالية وروسيا.وقال البيان إن كوريا الجنوبية وبريطانيا تراقبان عن كثب ما تقدمه روسيا لكوريا الشمالية في مقابل الأسلحة والأفراد العسكريين، وأن روسيا قد تقدم إمدادات وتكنولوجيا لدعم الأهداف العسكرية لبيونغ يانغ. كما أعرب وزيرا الخارجية عن مخاوفهما العميقة بشأن إمكانية نقل أي تكنولوجيا نووية أو صاروخية باليستية إلى بيونغ يانغ، وحذرا من أن هذا من شأنه أن يعرض جهود منع الانتشار الدولية للخطر ويهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وحول العالم.