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السياسية

قادة القوات الجوية الكورية والأمريكية يعقدون اجتماعا في قاعدة أوسان

Write: 2024-10-22 13:30:51Update: 2024-10-22 14:07:56

قادة القوات الجوية الكورية والأمريكية يعقدون اجتماعا في قاعدة أوسان

Photo : YONHAP News

صرحت قيادة  القوات  الجوية في  كوريا  الجنوبية اليوم  بأنها  عقدت  اجتماعا  مع  قيادة  القوات الجوية  الأمريكية  السابعة في  قاعدة  "أوسان"  الجوية، بحضور  قائد  عمليات القوات  الجوية،  وقائد  عمليات  القتال الجوي،  وقائد  عمليات الاستطلاع  الجوي  المتنقل، وقائد  عمليات  الدفاع الصاروخي،  وقائد  عمليات مراقبة  الدفاع  الجوي، من  الجانب  الكوري، ونظرائهم  من  الجانب الأمريكي.  
وتقاسم الجانبان  تقييمات  الأوضاع الأمنية  في  ظل  تصعيد  كوريا  الشمالية  لتهديداتها ضد  كوريا  الجنوبية بالادعاء  بتسلل  طائرات درون  كورية  جنوبية إليها،  وتفجير  الطرق  البري  التي  تربط  بين  الكوريتين،  إلى  جانب  إرسال  قوات  إلى  روسيا  لدعمها في  حربها  ضد  أوكرانيا. 
وأجرى المشاركون  مناقشات  تكتيكية حول  القضايا  الراهنة والمفاهيم  الاستراتيجية  للقيام بعمليات  مشتركة  في  شبه  الجزيرة الكورية  في  حالات  الطوارئ،  كما  تمت  مناقشة سبل  تنفيذ  مهام  متعددة  المجالات في  زمن  الحرب، واتجاه  تطوير  العمليات الفضائية  المشتركة. 
وقال"كيم  هيونغ  سو"  قائد  عمليات  القوات الجوية  الكورية  إنه  تمت  مناقشة القدرة  على  تنفيذ  عمليات  جوية  مشتركة  من  خلال  الخطط  التشغيلية  في  مواجهة  تهديدات كوريا  الشمالية. 
يذكر أن  قادة  القوات الجوية  الكورية  الجنوبية والأمريكية  يعقدون  هذه  الاجتماعات  سنويا  منذ  عام  1992  بهدف  تحليل  البيئة الأمنية  في  شبه  الجزيرة  الكورية، ومناقشة  أحدث  استراتيجيات الفضاء  الجوي  والمفاهيم التشغيلية.
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