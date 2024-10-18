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إقامة حفل تأبين بمناسبة الذكرى الثلاثين على كارثة انهيار جسر صونغ سو

Write: 2024-10-22 13:32:35Update: 2024-10-22 14:10:26

إقامة حفل تأبين بمناسبة الذكرى الثلاثين على كارثة انهيار جسر صونغ سو

Photo : KBS News

أقيمت صباح  أمس  الاثنين مراسم  تأبين  مشتركة لإحياء  الذكرى  الثلاثين على  وقوع  كارثة  انهيار  جسر  "صونغ سو". 
وحضر المراسم  التي  أقيمت  أمام  البرج  التذكاري  في  الطرف  الشمالي من  الجسر،  حوالي  40  شخصا،  بمن  فيهم  ممثلون  عن  أسر  الضحايا وممثلون  عن  أعضاء  هيئة  التدريس والطلاب  في  مدرسة  "مو هاك"  الثانوية للبنات،  ومدير  إدارة  منطقة  "صونغ دونغ". 
وقال ممثل  عن  أسر  الضحايا  إن  30  عاما  قد  مرت  على  وقوع  الكارثة،  إلا  أن  العائلات الثكلى  لا  تزال  تشعر  بحزن  عميق  في  شهر  أكتوبر من  كل  عام،  وأضاف  أنهم  يأملون  ألا  تقع  مثل  هذه  الحوادث في  المستقبل،  كما  اقترح  على  بلدية  سيول  نقل  النصب  التذكاري  للضحايا إلى  غابة  سيول  القريبة. 
الجدير بالذكر  أن  حادث  انهيار  جسر  "صونغ سو"  كان  قد  وقع  في  صباح  يوم  21  أكتوبر من  عام  1994  عندما  انهار  الجزء  العلوي من  الجسر،  مما  أسفر  عن  مصرع  32  شخصا،  من  بينهم  طالبات في  مدرسة  "مو هاك"  الثانوية للبنات  كن  في  طريقهن  إلى  المدرسة،  بينما  أصيب  17  آخرين.
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