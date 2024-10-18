زعيم كوريا الشمالية يزور مقاطعة جاكانغ بعد مرور 3 أشهر على الفيضانات

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زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" الموقع الذي شهد وقوع فيضانات في مقاطعة "جانغ كانغ"، لأول مرة بعد مرور 3 أشهر على حدوث تلك الفيضانات.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن "كيم" تجوّل في موقع الفيضانات في تلك المنطقة، واطّلع على تطورات عملية إنشاء مساكن جديدة هناك.ووفقا للتقرير، أشار كيم إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بجودة المنشآت من أجل إزالة العيوب تماما وضمان السلامة. وأضاف أنه سوف يقرر ما إذا كان سيتم تمديد بناء المساكن في منطقة الكارثة، والذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول أوائل شهر نوفمبر، إلى أوائل ديسمبر، كما أمر بضمان عدم تعطيل حياة السكان والطلاب في المناطق المتضررة من الفيضانات والمقيمين في العاصمة بيونغ يانغ، بسبب تأخر عملية بناء المساكن.وكانت كوريا الشمالية قد تعرّضت لفيضانات كبيرة في أواخر شهر يوليو الماضي، ثم أعلنت أن المناطق القريبة من نهر "يالو"، بما في ذلك مقاطعات شمال "بيونغ آن" و"جاكانغ" و"يانغ كانغ"، هي مناطق طوارئ خاصة للكوارث، وظلت تكرس جهودا لإعادة إعمار تلك المناطق.ومن ناحية أخرى قررت أمانة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إرسال شخص جديد مسؤول عن مركز القيادة الميدانية لإصلاح الأضرار، ومسؤول سياسي في مقاطعة جاكانغ. ويبدو أنه تم استبدال الشخص المسؤول الأصلي عن بناء المساكن للمساءلة بعد أن انتقد الزعيم الكوري الشمالي تجاهل جودة البناء في موقع الترميم.