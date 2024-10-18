كوريا الجنوبية تدرس إرسال فريق مراقبة إلى أوكرانيا

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية إرسال فريق مراقبة إلى أوكرانيا لاستكشاف القدرات العسكرية الكورية الشمالية المستخدمة في الحرب الروسية هناك.وقال مصدر حكومي إن هناك احتمالا بأن ترسل الحكومة خبراء إلى أوكرانيا لمراقبة التكتيكات والقدرات القتالية للقوات الخاصة التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى روسيا.ومن المتوقع أن يتكون فريق المراقبة الكوري الجنوبي من خبراء عسكريين في التكتيكات الكورية الشمالية، كما يُتوقع أن يضم الفريق عملاء يمكنهم استجواب الجنود الكوريين الشماليين الذين قد يهربون خلال المعارك أو يتم أسرهم.يذكر أن كوريا الشمالية سترسل حوالي 12 ألف جندي من الفيلق الـ11، وهو وحدة النخبة من القوات الخاصة لديها.وبالإضافة إلى ذلك، تدرس حكومة كوريا الجنوبية توفير أسلحة وإمدادات عسكرية لمساعدة أوكرانيا بشكل تدريجي.وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستتخذ إجراءات تدريجية مضادة للتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا الذي يشمل إرسال قوات كورية شمالية والدعم التكنولوجي العسكري الروسي لكوريا الشمالية.ومن جانبها، تسعى أوكرانيا لأن تقدم كوريا الجنوبية دعما لنظامها الخاص بالدفاع الجوي.