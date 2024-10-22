المكتب الرئاسي يدعو كوريا الشمالية إلى سحب قواتها من روسيا على الفور

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دعا المكتب الرئاسي إلى الانسحاب الفوري للقوات الكورية الشمالية التي أرسلها الشمال لدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال النائب الأول لمدير مكتب الأمن الوطني الرئاسي "كيم تيه هيو" إنه تمت مناقشة هذه المسألة في اجتماع طارئ للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني.وخلال الاجتماع، الذي ترأسه مدير الأمن الوطني "شين وون شيك"، اتفق الحاضرون على أن إرسال قوات للمشاركة في الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لكوريا الجنوبية، وكذلك للمجتمع الدولي.وأدان الحاضرون بشدة هذه الخطوة، ووصفوها بأنها انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي تعاون عسكري مع الشمال.وحذر النائب الأول من أن سيول سترد بصرامة بالتعاون مع المجتمع الدولي على أي تواطؤ عسكري مستمر بين بيونغ يانغ وموسكو.وقال "كيم" إن سيول تخطط للرد على مراحل واتخاذ خطوات قوية وفعالة من خلال التنسيق الوثيق مع حلفائها والدول الصديقة الأخرى.