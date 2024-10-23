انخفاض عدد العمال الدائمين في كوريا لأول مرة منذ 3 أعوام

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انخفض عدد العمال الدائمين في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 3 أعوام، حيث يشكل العمال غير الدائمين حاليا ثاني أعلى نسبة مسجلة من بين الإجمالي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء أن عدد العمال الدائمين بلغ 13.685 مليون، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 147 ألفا عن العام السابق، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ أغسطس 2021.ومن ناحية أخرى، بلغ عدد العمال غير الدائمين 8.46 مليون، بزيادة مقدارها 337 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة العمال غير الدائمين بين جميع العاملين بأجر بنسبة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق إلى 38.2%، وهو ثاني أعلى رقم مسجل.وأوضح تقرير هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العمال الدائمين انخفض في قطاعات مثل التصنيع والبناء والتجزئة والجملة، وخدمات الإقامة والطعام، وهي القطاعات التي شهدت انخفاضا عاما في إجمالي حجم العمالة مؤخرا.