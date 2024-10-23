منشور تليغرام مؤيد لروسيا يُظهر العلمَ الكوري الشمالي في ساحة معركة في أوكرانيا

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أظهرت صورة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي علم كوريا الشمالية إلى جانب العلم الروسي في ساحة معركة شرسة في أوكرانيا، مما أثار المزيد من التكهنات بشأن نشر قوات كورية شمالية هناك.ونُشرت الصورة أول من أمس الاثنين في حساب تليغرام الموالي لروسيا والذي شارك تحديثات عن الحرب في أوكرانيا. وقال منشور تليغرام إن العلم الكوري الشمالي رُفع بالقرب من جبهة "بوكروفسك"، وأضاف أن "تصرفات مقاتليه تسببت في قدر كبير من الارتباك للعدو".ولم يوضح المنشور ما يعنيه بالتسبب في مثل هذا الارتباك، لكن الخبراء يقولون إنه يمكن تفسيره على أنه تكتيك نفسي لجعل الأمر يبدو وكأن القوات الكورية الشمالية متورطة في القتال، حتى لو لم تكن كذلك.ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية "آر بي سي"، قال "أندريه كوفالينكو" رئيس مركز مكافحة التضليل في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن روسيا تحاول تسليط الضوء على تورط كوريا الشمالية في الحرب كتكتيك تخويف ضد أوكرانيا.