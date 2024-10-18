زعيم كوريا الشمالية يتفقد قواعد الصواريخ الاستراتيجية قبل الانتخابات الأمريكية

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زار زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قواعد الصواريخ الاستراتيجية التي تشمل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها، قبل أسبوعين تقريبا من إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الأربعاء إن "كيم" تفحص الاستعداد "لإجراءات الردع الاستراتيجي" المرتبطة مباشرة بالأمن الوطني، بما في ذلك وظائف وقدرات المرافق المتعلقة بالإطلاق في قواعد الصواريخ.وأشار "كيم" إلى أن القوة الصاروخية الاستراتيجية هي "القوة الأساسية" التي تلعب دورا محوريا في ردع الحرب، وحث على تحديث القوات المسلحة من خلال إعطاء الأولوية للقوة الصاروخية الاستراتيجية في المستقبل.وقال "كيم" إن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل "تهديدا متزايدا باستمرار" للبيئة الأمنية في كوريا الشمالية، وأن التهديدات طويلة الأمد تتطلب موقفا مضادا "شاملا وصارما" من قبل بيونغ يانغ.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" رافقه في زيارته شقيقته القوية "كيم يو جونغ"، و"كيم جونغ شيك" نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.ولم يذكر التقرير متى تمت تلك الزيارة.