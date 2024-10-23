زيلينسكي يقول إن كوريا الشمالية تجهز لواءيْن من 12 ألف جندي للحرب في أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن السلطات الأوكرانية لديها معلومات عن تدريب وحدتين من الجيش الكوري الشمالي يبلغ عدد كل منهما حوالي ستة آلاف جندي.وزعم "زيلينسكي" خلال خطابه المسائي أمس الثلاثاء أن لواءين كوريين شماليين يصل عدد كل منهما إلى ستة آلاف جندي يخضعان حاليا للتدريب في روسيا، موضحا أنه تلقى إحاطة من القائد العام "أوليكساندر سيرسكي" بشأن الوضع على الجبهة.وقالت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية قررت إرسال حوالي 12 ألف جندي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وقال "زيلينسكي" يوم الجمعة الماضي إن كوريا الشمالية تستعد لإرسال حوالي عشرة آلاف جندي، بما في ذلك قوات مسلحة وأفراد تكتيكيون آخرون، للقتال ضد أوكرانيا.كما قال "زيلينسكي" للصحفيين أول من أمس الاثنين إن كوريا الشمالية تدعم حرب روسيا "بسبب المال"، لأن كوريا الشمالية فقيرة للغاية، لذا سترسل شعبها إلى الجبهة.