صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري عند 2.5%

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أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لهذا العام عند 2.5%.وقالت وزارة المالية الكورية أمس الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي أصدر هذه التوقعات في أحدث تقاريره حول الاقتصاد العالمي، دون تغيير عن توقعاته التي قدمها في شهر يوليو الماضي.وتعد هذه التوقعات أكبر من النمو بنسبة 2.4% الذي توقعه البنك المركزي الكوري، لكنها أقل من نسبة 2.6% التي توقعتها حكومة كوريا الجنوبية، وهي تتطابق مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعهد التنمية الكوري.كما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري للعام القادم 2025 عند 2.2%. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، دون تغيير عن تقديراته السابقة في يوليو.