الحكومة الكورية تقلل تخفيضات ضريبة الوقود اعتبارا من نوفمبر

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية الإبقاء على تخفيضات ضريبة الوقود لمدة شهرين آخرين، حتى نهاية العام، ولكن مع تعديل تلك التخفيضات، بحيث يدفع المستهلك أكثر مما يدفعه حاليا.وأعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء أن التخفيض الضريبي الحالي بنسبة 20% على البنزين سيتم تعديله إلى 15% كما سيتم تخفيض الخصم بنسبة 30% على الديزل وغاز البترول المسال إلى 23%، وذلك بدءا من شهر نوفمبر القادم.ونتيجة لذلك، سترتفع الضريبة على البنزين بمقدار 42 وون إلى 698 وون للتر، كما ستزيد الضريبة على الديزل بمقدار 41 وون إلى 448 وون للتر.وقالت الوزارة إنها أخذت في الاعتبار أسعار النفط والتضخم والحالة المالية في اتخاذ هذا القرار، موضحة أنها حدّت من التعديلات لمنع حدوث زيادة كبيرة في تكاليف الوقود.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد بدأت في تقديم إعفاءات ضريبية على النفط منذ شهر نوفمبر 2021 لمساعدة المواطنين على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.وكان من المفترض أن تكون تلك التخفيضات مؤقتة، ولكن تم تمديدها عدة مرات، مع إجراء بعض التعديلات.