عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي

Photo : KBS News

شهد عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية زيادة في شهر أغسطس الماضي للشهرالثاني على التوالي، فيما سجل عدد حالات الزواج أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس أشهر أغسطس.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عددالمواليد الجدد في أغسطس 20 ألفا و98، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس أشهر أغسطس منذ 14 عاما.وقد شهد عدد المواليد الجدد في كوريا أول زيادة في شهري أبريل ومايو الماضيين بعد أن سجل انخفاضا لـ18 شهرا متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2022، ثم انخفض بشكل طفيف في يونيو الماضي، قبل أن يشهد زيادة مرة أخرى في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.وبهذا يكون العدد المتراكم للمواليد الجدد في أول 8 أشهر من هذا العام قد سجل انخفاضا بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الأوليّ إلى عدد حالات الولادة التي تحدث في العام لكل ألف نسمة قد سجل 4.6 مولود في أغسطس، بزيادة مقدارها 0.3 مولود مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج 17 ألفا و527 حالة في أغسطس، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما عدد الوفيات في أغسطس فبلغ 32 ألفا و244 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان بـ12 ألفا و124 نسمة.