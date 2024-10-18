تقديرات بتأمين كوريا الشمالية إمدادات حربية تكفي لـ3 أشهر

Photo : YONHAP News

قدرت المخابرات العسكرية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قامت بتأمين إمدادات حربية تكفي لـ3 أشهر على الأكثر.جاء هذا التقدير في تقرير أعدته سلطات المخابرات العسكرية وكشف عنه النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "كانغ ديه شيك"، اليوم الأربعاء.وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية أمّنت إمدادات حربية، بما في ذلك أسلحة، تكفي للاستخدام لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر في حالة حدوث حرب.وأضاف أن تأثيرات تصدير أسلحة كورية شمالية إلى روسيا على حجم الإمدادات الحربية الكورية الشمالية ستكون محدودة، بالنظر إلى كمية الأسلحة التي صدرتها كوريا الشمالية لروسيا، ومخزون ترسانتها، وقدراتها على إنتاج الذخائر.كما أشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية لديها حوالي 200 مصنع لإنتاج الإمدادات الحربية، وأنها قادرة على إنتاج الأسلحة والذخائر الرئيسية بشكل مستقل، باستثناء الطائرات المقاتلة.وقال التقرير إنه تم شحن أكثر من 20 ألف حاوية تحتوى على ذخائر من ميناء ناجين الكوري الشمالي إلى روسيا.