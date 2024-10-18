الدولية بريطانيا وألمانيا توقعان اتفاقية دفاعية لمواجهة تهديدات روسيا

وقع وزير الدفاع البريطاني "جون هيلي" ونظيره الألماني "بوريس بيستوريوس" اليوم الأربعاء في لندن اتفاقية دفاعية باسم "اتفاقية ترينيتي هاوس"، وذلك وسط زيادة التهديدات العسكرية من قبل روسيا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها البلدان اتفاقية دفاعية ثنائية منفصلة.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إنشاء مصنع لإنتاج مدافع من الفولاذ البريطاني، وذلك لأول مرة منذ أن علقت بريطانيا إنتاج تلك المدافع قبل 10 سنوات.

وبموجب الاتفاقية أيضا، ستعمل الطائرات الألمانية من طراز "بي 8" بشكل دوري من القاعدة الاسكتلندية في "لوسيماوث"، من أجل المساهمة في حماية ساحل شمال المحيط الأطلنطي.

كما تقضي الاتفاقية بتعاون البلدين في حلف شمال الأطلنطي لتطوير أسلحة هجومية بعيدة المدى يمكنها أن تطال أهدافا أبعد من تلك التي تطالها حاليا صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.