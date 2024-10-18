أول تراجع لتوقعات المستهلكين الكوريين بارتفاع أسعار المساكن منذ 9 أشهر

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انخفض، لأول مرة منذ 9 أشهر، عدد المستهلكين الكوريين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار المساكن بعد عام من الآن.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركز الكوري اليوم الأربعاء، شهد مؤشر توقعات أسعار المساكن لشهر أكتوبر انخفاضا بـ3 نقاط مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 116 نقطة.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المستهلكين المتفائلين بارتفاع أسعار المساكن أكثر من عدد المتشائمين.وقد شهد مؤشر توقعات أسعار المساكن انخفاضا في يناير الماضي، ثم سجل زيادة للشهر الثامن على التوالي منذ فبراير، وتراجع مرة أخرى في أكتوبر.وأرجع التقرير السبب في تراجع المؤشر إلى الانخفاض في عدد تداول الشقق والتباطؤ في ارتفاع أسعار تداولها نتيجة لقيام البنوك بتعزيز لوائح القروض العقارية.وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم المتوقع بعد عام من الآن إلى 2.8%، وبعد 3 سنوات إلى 2.7%، وبعد 5 سنوات إلى 2.6%.