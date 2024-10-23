كوريا الجنوبية تطلق ثالث قمر اصطناعي عسكري للتجسس في ديسمبر

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تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق قمرها الاصطناعي الثالث للتجسس العسكري في شهر ديسمبر القادم، من الولايات المتحدة.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي اليوم الأربعاء إنها تخطط لإطلاق هذا القمر في الأسبوع الثالث أو الرابع من ديسمبر، موضحة أنها تناقش الجدول الزمني مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية المتخصصة في إنتاج المركبات الفضائية.وسوف يتم إطلاق القمر الاصطناعي الذي سيعمل على مراقبة كوريا الشمالية، على متن صاروخ "سبيس إكس" من مركز فضائي في الولايات المتحدة.وقد أطلقت كوريا الجنوبية قمريْها الاصطناعيين الأول والثاني للتجسس العسكري في شهر ديسمبر من العام الماضي وفي شهر أبريل من هذا العام على التوالي، وقد دخلا المدار المستهدف بنجاح، واتصلا بمحطة أرضية بعد انفصالهما عن الصواريخ.وسوف يكون القمر الاصطناعي الثالث مجهزا برادارات ذات فتحة تركيبية لتلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة بغض النظر عن الظروف الجوية.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق 5 أقمار اصطناعية للتجسس حتى العام القادم.