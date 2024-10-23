الرئيس الروسي والرئيس الصيني يتفقان على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين

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أشاد الرئيسان الروسي والصيني بالتعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدين أنه ساهم في الاستقرار العالمي، واتفقا على مواصلة تطوير العلاقات بينهما.ووفقا لوكالتي "تاس" و"ريا نوفوستي" الحكوميتين الروسيتين، عقد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" محادثات قمة يوم الثلاثاء، على هامش قمة "بريكس" التي افتتحت في مدينة "قازان" الروسية.ووصف "بوتين" التعاون بين موسكو وبكين في الشؤون العالمية بأنه أحد عوامل الاستقرار الرئيسية، وقال إن الجانبين يعتزمان مواصلة تعزيز التعاون في جميع المنصات متعددة الأطراف لضمان الأمن العالمي والنظام العالمي العادل.وقال "شي" إن الجانبين قد اتخذا الطريق الصحيح نحو إقامة العلاقات بين القوى العالمية في إطار مبادئ عدم التحالف أو الانخراط في صراع أو استهداف أي دولة ثالثة.وبحسب وكالة أنباء "شينهوا" الصينية الرسمية، قال "شي" إنه على الرغم من أن العالم يمر بتغيرات عميقة لم يشهدها منذ قرن من الزمان، وأن الوضع الدولي الذي يتسم بالفوضى والتشابك، إلا أنه يعتقد أن المودة العميقة بين الجانبين التي توارثتها الأجيال لن تتغير.وقد عززت موسكو وبكين علاقاتهما منذ الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.