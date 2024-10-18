كوريا الشمالية ترسل حوالي 10,000 جندي الى روسيا بحلول شهر ديسمبر

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قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنها تعتقد أن بيونغ يانغ أرسلت بالفعل حوالي 3,000 جندي إلى روسيا، لدعم حربها في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يتم نشر حوالي 10 آلاف جندي بحلول شهر ديسمبر.وأطلعت وكالة الاستخبارات الوطنية نواب البرلمان الكوري على هذه المعلومات خلال جلسة مغلقة للجنة الاستخبارات البرلمانية، وفقا لمسؤولين.وذكرت الوكالة في وقت سابق أن كوريا الشمالية قررت إرسال حوالي 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا. وتم نقل حوالي 1,500 جندي بالفعل الأسبوع الماضي في دفعة أولى، وقالت الوكالة إن القوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها تبدو موزعة في العديد من مراكز التدريب في روسيا وتتدرب على التكيف مع الظروف المحلية.وتقدّر الوكالة أن توقيت مناقشة إرسال القوات كان بعد توقيع كوريا الشمالية وروسيا على "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في يونيو الماضي، والتي تتضمن نصًا يقضي بتقديم المساعدة العسكرية دون تأخير في حالة نشوب الحرب.