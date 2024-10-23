الولايات المتحدة تؤكد إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا

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أكدت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أن كوريا الشمالية أرسلت جنودا إلى روسيا.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن كوريا الشمالية نقلت ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إلى شرق روسيا في الفترة بين أوائل ومنتصف أكتوبر الجاري.وأضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن هؤلاء الجنود سافروا على متن سفينة إلى مدينة "فلاديفوستوك" في الشرق الأقصى الروسي، ثم سافروا بعد ذلك إلى مواقع تدريب عسكرية روسية متعددة في شرق روسيا، حيث يخضعون حاليا للتدريب.وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن ما إذا كان هؤلاء الجنود سيدخلون في القتال إلى جانب الجيش الروسي، لكن "هذا الاحتمال مقلق للغاية بالتأكيد".وأضاف "كيربي" أنه من الوارد أن يذهبوا إلى غرب روسيا ومن ثم الانخراط في القتال ضد القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" خلال زيارة لإيطاليا إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا. وكانت تعليقاته أول تأكيد أمريكي علني على إرسال كوريا الشمالية جنودا إلى روسيا.