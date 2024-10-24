تعيين محقق خاص في الادعاءات ضد أسرة الرئيس بناء على اتفاق حزبي

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قال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "يون صوك يول" سيعين محققا خاصا للنظر في الادعاءات ضد أفراد أسرته إذا اتفق المعسكران الحاكم والمعارض على التوصية بمرشحين لهذا المنصب.وكشف مسؤول في المكتب الرئاسي عن هذا الموقف أمس الأربعاء بعد أن قال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" إنه سيتابع عملية التوصية بمرشحين.وأشار المسؤول إلى أن المكتب الرئاسي كان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس سيعين المحقق الخاص بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الحزبين.وبموجب القانون، يوصي البرلمان بثلاثة مرشحين للمنصب، ويختار الرئيس واحدا منهم.وحول ما إذا كان سيتم الربط بين مسألة التوصية بالمحقق الخاص والتوصية بمدير لمؤسسة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قال المسؤول إن الأمر متروك للمعسكر الحاكم.