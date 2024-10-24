وزير الصحة يتعهد بإنهاء الفراغ الطبي قبل نهاية هذا العام

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قال وزير الصحة الكوري "جو كيو هونغ" إنه سيعمل على إنهاء الفراغ الطبي في البلاد قبل نهاية هذا العام من خلال تفعيل هيئة استشارية لإصلاح قطاع الرعاية الصحية، مع تمثيل من الحكومة والمجتمع الطبي والأحزاب السياسية.وقدم "جو" هذا التعهد أمس الأربعاء خلال التفتيش البرلماني على وزارة الصحة، حيث أعرب عن اعتقاده بأن المجتمع الطبي سيكون لديه فرص كافية لنقل موقفه بمشاركة الأكاديمية الكورية للعلوم الطبية والرابطة الكورية للكليات الطبية في الحوار الرباعي.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق على منح إجازة لطلاب الطب الذين شاركوا في الاحتجاجات، وهو أحد الشروط التي حددتها المجموعتان للموافقة على المشاركة في الهيئة الاستشارية، قال "جو" إنه سيناقش الأمر مع وزارة التعليم.وأضاف وزير الصحة أن الحكومة تبتكر تدابير مختلفة لضمان عودة الأطباء المتدربين في أسرع وقت، وأنه على الرغم من وجود "خطة بديلة"، إلا أن الأمر الأكثر إلحاحا هو تهيئة الظروف اللازمة لعودة الأطباء المتدربين إلى العمل.