تحسن معنويات قطاع الأعمال الكوري في أكتوبر

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات قطاع الأعمال في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 4 أشهر خلال شهر أكتوبر الجاري، مع تحسن ظروف التصدير لبعض الصناعات.ووفقا لما أعلنه البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 92.1 نقطة في أكتوبر، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 0.9 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. كما يمثل هذا أول ارتفاع منذ شهر يونيو، بعد 3 أشهر متتالية من التراجع.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 1.7 نقطة على أساس شهري إلى 92.6 نقطة في أكتوبر.وزادت قيمة المؤشر للقطاعات غير التصنيعية، التي تشمل المطاعم وشركات البيع الجملة والبيع بالتجزئة، بمقدار 0.3 نقطة لتصل إلى 91.7 نقطة.ومن ناحية أخرى، استقرت توقعات المؤشر لشهر نوفمبر عند 89.8 نقطة، بانخفاض 2.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.