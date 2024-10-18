الحكومة الكورية تدعو عدد من مسؤولي وكالات السفر العربية للترويج السياحي

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية اليوم بأنها تنظم حاليا جولة للترويج السياحي خلال الفترة من 21 إلى 27 من أكتوبر الجاري، من خلال دعوة عدد من ممثلي وكالات السفر عالية المستوى ومسؤولي وسائل الإعلام في 5 دول من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي، هي: الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان.وتشمل جولة الفريق العربي في كوريا تجربة مختلف الفعاليات الثقافية بما في ذلك العناية بالبشرة والمكياج والعلاج بالأعشاب الطبية، بالإضافة إلى زيارة بعض المعالم السياحية في سيول بما في ذلك جبل نام وقصر تشانغ دوك، إلى جانب رحلة باليخت في بحيرة "اوي آم" في مدينة "تشون تشُن".وقد أقيمت يوم 21 من أكتوبر سوق للرحلات من أجل تطوير المنتجات السياحية الكورية وشارك فيها حوالي 70 مسؤولا عن الشركات الأعضاء في مؤسسة "العالم العربي الكوري"، وهي مؤسسة تشاورية بين القطاعين العام والخاص بشأن استقطاب الزوار من الدول العربية إلى كوريا الجنوبية.وقال "لي هاك جو" مدير مركز السياحة الدولية في مؤسسة السياحة الكورية إنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار من دول الشرق الأوسط إلى رقم قياسي خلال هذا العام، حيث يتم بذل جهود لتعزيز صورة كوريا كوجهة سياحية متميزة من خلال القيام بمختلف الأنشطة الترويجية.