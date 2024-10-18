روسيا تحذر كوريا الجنوبية من التدخل في أوكرانيا

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نفت الحكومة الروسية مشاركة جنود كوريين شماليين في الحرب في أوكرانيا، وحذرت بقوة حكومة كوريا الجنوبية من التدخل في الوضع في أوكرانيا.وادعت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أمس أن التقارير التي تتحدث عن إرسال كوريا الشمالية جنودا إلى الحرب الروسية هي "تقارير زائفة ومبالغ فيها".وبالإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي "لويد اوستين" أكد أمس على وجود دليل على إرسال كوريا الشمالية جنودا إلى روسيا، تجنبت المتحدثة الروسية التعليق على ذلك، وقالت إنه يجب توجيه السؤال إلى بيونغ يانغ عن موقع الجيش الكوري الشمالي.كما علقت على تأكيد وكالة المخابرات الكورية الجنوبية بشأن إرسال قوات كورية شمالية واستعداد الحكومة الكورية الجنوبية للرد على ذلك، حيث قالت إن رد الحكومة الكورية الجنوبية محرج، وأنه لا ينبغي لسيول أن تفعل ذلك وأن تتعامل مع النظام الأوكراني الذي وصفته بأنه نظام إرهابي.وشددت المتحدثة الروسية على أن موسكو سترد بقسوة على أي إجراء يمكن أن يهدد أمنها وشعبها، ودعت سيول إلى اتخاذ قرارات حذرة ومنطقية، وأن تأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة على أمنها الوطني إذا تورطت في الصراع الأوكراني، مشددة على أن التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتج عنه أي أضرار على كوريا الجنوبية.