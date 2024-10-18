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الدولية

ألمانيا والنمسا تستدعيان دبلوماسيين كوريين شماليين للاحتجاج

Write: 2024-10-24 14:09:37Update: 2024-10-24 14:18:41

ألمانيا والنمسا تستدعيان دبلوماسيين كوريين شماليين للاحتجاج

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الخارجية الألمانية  إنها  استدعت أمس  القائم  بأعمال سفير  كوريا  الشمالية لدى  برلين  للاحتجاج على  إرسال  قوات  كورية  شمالية إلى  روسيا.
وصرحت  المتحدثة  باسم  وزارة  الخارجية الألمانية  "كاترين  ديشاور" بأن  المسؤول  عن  شؤون  آسيا  والمحيط  الهادئ في  الوزارة  قد  التقى  بالقائم بأعمال  سفير  كوريا  الشمالية  من  أجل  شرح  موقف  برلين  له  بوضوح.
وأضافت  وزارة  الخارجية الألمانية  في  منشور  على  منصة  "إكس"  أنه  إذا  تأكدت  صحة  التقارير التي  تتحدث  عن  إرسال  قوات  كورية  شمالية إلى  أوكرانيا  وتقديم بيونغ  يانغ  دعما  عسكريا  إلى  موسكو،  فإن  ذلك  سيشكل  انتهاكا  خطيرا  للقانون  الدولي.
ووصفت  وزارة  الخارجية الألمانية  الحرب  الروسية في  أوكرانيا  بأنها  حرب  عدوانية، مؤكدة  أن  دعم  كوريا  الشمالية لها  يشكل  تهديدا مباشرا  للأمن  الألماني ونظام  السلام  الأوربي.
ومن  ناحية  أخرى،  صرحت  وزارة  الخارجية  النمساوية بأنها  استدعت  السفير الكوري  الشمالي  لديها  حيث  نقلت  له  "القلق الشديد  من  الأخبار عن  وجود  أسلحة  وقوات  كورية  شمالية  في  روسيا".
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