الرئيس الروسي يعقد مباحثات مع قادة الدول المشاركة في قمة بريكس

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عقد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" أمس الأربعاء، في مدينة "قازان" في جمهورية تتارستان الروسية.وفي هذا السياق، التقى بوتين بكل من الرئيس الإيراني "مسعود فيزيشكيان"، والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو".وبحسب تقارير نشرتها وكالة "تاس ووكالة "سبوتنيك" الروسيتان للأنباء، قال الرئيس الإيراني فيزيشكيان، الذي زار روسيا للمرة الأولى منذ توليه منصبه في شهر يوليو الماضي، إنه يمكن أن يعمل البلدان معا لتحييد جميع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وروسيا.وبالإشارة إلى اتفاقية "المشاركة الاستراتيجية الشاملة" التي سيتم توقيعها بين البلدين قريبا، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى تحديد موعد لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن. وفي المقابل، أكد الرئيس الروسي على قدرة البلدين على البناء على المكاسب التي تم تحقيقها من خلال التوقيع على الاتفاق بشأن المشاركة الاستراتيجية الشاملة. يشار إلى أن إيران انضمت كعضو جديد في مجموعة بريكس العام الماضي إلى جانب كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.كما أجرى الرئيس بوتين محادثات مع كل من الرئيسين التركي والفنزويلي اللذين يسعيان للانضمام إلى بريكس.