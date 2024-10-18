إس كي هاينكس تسجل 7 تريليونات وون أرباحا تشغيلية في الربع الثالث

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حققت شركة "إس كي هاينكس" الكورية لإنتاج أشباه الموصلات أداء قياسيا في المبيعات والأرباح التشغيلية وصافي الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام، نتيجة لتفوقها في قطاع الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.وأعلنت الشركة الكورية اليوم أن أرباحها التشغيلية الموحدة في الربع الثالث من هذا العام بلغت 7 تريليونات و30 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات و200 مليون دولار، حيث تحولت إلى فائض بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وتجاوز حجم أرباحها التشغيلية توقعات السوق البالغة 6.8 تريليون وون، كما سجلت مبيعاتها وأرباحها التشغيلية وصافي أرباحها مستويات قياسية على أساس ربع سنوي.وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 93.8% لتصل إلى 17 تريليونا و573 مليارا و100 مليون وون، وتحول صافي الربح إلى فائض قدره 5 تريليونات و753 مليارا و400 مليون وون.كما تجاوزت قيمة أرباحها التشغيلية وصافي الأرباح الأرقام القياسية المسجلة في الربع الثالث من عام 2018، والذي كان بمثابة طفرة فائقة في أشباه الموصلات، وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.