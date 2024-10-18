سيول تصف القوات الكورية الشمالية في روسيا بأنها قوات مرتزقة

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وصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم يونغ هيون" القوات الكورية الشمالية التي تم إرسالها لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا بأنها "قوات مرتزقة".جاء ذلك خلال حضور الوزير كيم أعمال لجنة الدفاع البرلمانية اليوم، حيث قال إن الجيش الكوري الجنوبي يرى أنه من المناسب تسميتهم بالمرتزقة، حيث إنه عندما يتم إرسال جنود إلى الخارج، فإنهم يحافظون عادة على نظام قيادتهم ويعملون بفخر وهم يرتدون الزي الرسمي والعلامات والأعلام الوطنية، بينما أولئك الجنود الكوريون الشماليون يرتدون الزي العسكري الروسي ويتحركون تحت سيطرة الجيش الروسي ويتّبعون أوامره.واعتبر وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد باع جيشه في "حرب عدوانية غير قانونية". وقال إن كيم يفعل ذلك لترسيخ نظامه الدكتاتوري، كما أنه يبتعد عن الأضواء دون إبلاغ مواطنيه بتلك الحقائق.وكانت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية قد توقعت أن يصل عدد القوات الكورية الشمالية التي انتقلت إلى روسيا حتى الآن إلى حوالي 3 آلاف جندي، وأن يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 10 آلاف بحلول شهر ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن المقابل الذي قد تحصل عليه كوريا الشمالية لإرسال تلك القوات يبلغ حوالي ألفي دولار للجندي الواحد شهريا.