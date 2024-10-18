الرئيس يون يدرس تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن حكومته منفتحة على قضية تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات القمة التي أجراها مع نظيره البولندي "أندريه دودا" في سيول أمس الخميس، صرح "يون" بهذا الموقف عندما سُئل عما إذا كان سيدرس إرسال قوات أو أسلحة إلى أوكرانيا.وفي حين أشار "يون" إلى التزام كوريا الجنوبية بتقديم المساعدات الإنسانية فقط لأوكرانيا حتى الآن، قال "يون" إن حكومته ستنظر بمرونة في مسألة إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.وقد قدمت سيول مساعدات إنسانية لأوكرانيا، بينما زودتها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة بقذائف مدفعية كورية من عيار 155 ملليمترا.ويأتي هذا التحول في أعقاب نشر كوريا الشمالية قوات في روسيا، والتي تشتبه سيول وشركاؤها في أن بيونغ يانغ قررت ذلك في محاولة للحصول على مساعدات روسيا التكنولوجية في برامجها النووية والصاروخية وغيرها من البرامج العسكرية.