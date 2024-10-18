كوريا الجنوبية وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" والرئيس البولندي "أندريه دودا" على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين خلال قمتهما في سيول أمس الخميس.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، قال "يون" إنه اتفق مع نظيره البولندي على تقديم دعم نشط لضمان نجاح التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك اختتام المفاوضات خلال هذا العام بشأن تصدير المزيد من دبابات "كيه 2" من كوريا الجنوبية إلى بولندا.وأوضح الرئيس "يون" أنه ناقش مع "دودا" باستفاضة سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وبولندا انخرطتا في التعاون المتبادل في مختلف المجالات على مدى السنوات الـ35 الماضية، على أساس القيم المشتركة مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.كما اتفق الرئيسان على تفعيل المشاورات المنتظمة بين السلطات الدفاعية في البلدين، مع البحث عن سبل لتوسيع إنتاج الطاقة الخالية من الكربون من مصادر مختلفة، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة المتجددة.وكانت قمة الأمس الخميس هي الرابعة بين الرئيسين منذ تولي "يون" منصبه.وكان آخر لقاء جمعهما في واشنطن في يوليو الماضي على هامش قمة حلف الناتو.