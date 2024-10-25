المخابرات الأوكرانية تؤكد رصد قوات كورية شمالية في منطقة كورسك الروسية

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أفادت تقارير بأن الجيش الأوكراني رصد وجود قوات كورية شمالية في منطقة القتال في منطقة "كورسك" الروسية.ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية أمس الخميس، قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية إن أول دفعة من الجنود الكوريين الشماليين تم رصدها أول من أمس الأربعاء في منطقة "كورسك"، وهي منطقة تقع على الحدود مع أوكرانيا وتشكل محور العمليات العسكرية الجارية حاليا.وقد قال الجيش الأوكراني إن حوالي 12 ألف جندي كوري شمالي، من بينهم 3 جنرالات و500 ضابط، تم نشرهم في روسيا ويتلقون التدريب في 5 ميادين تدريب في أقصى شرق روسيا.وأضافت وكالة المخابرات أنه يتم تجهيز القوات التي وصلت حديثا بإمدادات مثل الذخيرة والملابس الشتوية والأحذية ومنتجات النظافة، وأن نائب وزير الدفاع الروسي "يونس بك يفكيروف" يشرف على تدريبهم.