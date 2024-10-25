الرئيس الروسي يعترف بوجود قوات كورية شمالية داخل بلاده

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لم ينكر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وجود قوات كورية شمالية داخل بلاده عند سؤاله عن ذلك أمس الخميس.وفي حديثه للصحفيين خلال قمة "بريكس" في مدينة "قازان" الروسية، لم يشكك "بوتين" في صحة صور الأقمار الاصطناعية التي يُزعم أنها تظهر جنودا كوريين شماليين في الأراضي الروسية، حيث قال إنه إذا كانت هناك صور، فهي تظهر شيئا ما.وقال أيضا إن ما تقرره بيونغ يانغ وموسكو في إطار مشاركتهما الاستراتيجية الشاملة الجديدة وكيفية القيام به، هو شأن يخصهما.وقد تمت المصادقة على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة في وقت سابق من يوم أمس في مجلس النواب الروسي، دوما، ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على المعاهدة قريبا.ومن ناحية أخرى، ادعى "بوتين" أن أوكرانيا تطلق طائرات مسيرة في البحر الأسود بمساعدة أفراد من حلف الناتو، وقال إن روسيا تعرف من هم الموجودون هناك، ومن أي دول أوربية تابعة لحلف الناتو، وكيف يقومون بهذا العمل.